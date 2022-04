Tiroler Trachtenfan in Hohenems überfallen

Der 22-Jährige war am Samstagabend um 22.45 Uhr auf der Hohenemser Konrad-Renn-Straße in Richtung Eventcenter unterwegs, wo die Veranstaltung „Nacht in Tracht“ über die Bühne ging. Allerdings: Dort kam der 22-Jährige nie an, denn kurz vor der Location wurde der Mann plötzlich von vier Jugendlichen zu Boden gestoßen.