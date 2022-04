Heeres-Pensionisten müssen wohl bald ausziehen

„Für uns Beamte in Ruhe ist das eine Frotzelei“

„Für uns Beamte in Ruhe ist das eine Frotzelei“, erklärt Josef S., der mit Gattin Dagmar bereits auf Wohnungssuche ist. Eine andere, vergleichbare Wohnung gibt es für sie schlichtweg nicht. „Der freie und auch der geförderte Wohnungsmarkt ist für Pensionisten praktisch tot“, sagt Horst Georg S. In Elsbethen wurden 2021 keine geförderten Wohnungen fertig oder übergeben. In anderen Orten und in der benachbarten Stadt Salzburg wären sie als Elsbethener nicht berechtigt, eine geförderte Wohnung zu mieten.