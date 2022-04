Anzengruber will fossilfreien Diesel in Innsbruck

In Innsbruck müssen in den nächsten fünf Jahren rund 25 Dieselbusse angeschafft werden. „Hinsichtlich Klima- und Umweltschutz eigentlich ein No-Go, da einer der Hauptverursacher des Treibhausgases CO2 in aller Welt der private und öffentliche Straßenverkehr ist“, sagt Innsbrucks Vize-BM Hannes Anzengruber (ÖVP).