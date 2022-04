Droher sorgte für „Bombenstimmung“ in Nachtclub

Am Ostersonntag um 22.52 Uhr rief ein unbekannter Täter bei der Polizei in Linz an und sprach eine Bombendrohung für einen Club in der Neuen Heimat in Linz aus. In weiterer Folge wurde das Lokal, in dem sich ca. 250 bis 300 Gäste aufhielten, evakuiert. Gefunden wurde zum Glück nichts.