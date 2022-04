So sieht es aus, wenn ein Klettersteig entsteht

„Der Klettersteig Sackgasse im Schwierigkeitsgrad C ist kein eigener Eisenweg, sondern eine Abzweigung vom beliebten Uhu-Kletterstieg zu einem schönen Aussichtspunkt in der Felswand“, so Bergführer Sepp Egarter von der Betreibergesellschaft. Schon länger gibt es den Plan, die „Sackgasse“, die man bisher wieder zurücksteigen musste, zu erweitern.