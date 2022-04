Kle-sch: Neues Kletter- & Schießzentrum im Gailtal

Kletterparadies im Gailtal

Dazu gibt es acht Selbstsicherungsautomaten und sogar eine alpine Trainingswand. Im Außenbereich finden sich dann noch eine 400 Quadratmeter große Kletterwand mit wettkampftauglichen Speedbahnen und sogar einer Tribüne für Zuseher. Darauf haben viele Kletterer im Gailtal gewartet. Birgit führt mich auch in den Boulderraum, während Künstlerinnen der Malerei Wieser nebenan mit ihren Pinseln den Kinderbereich in ein wahres Abenteuerland zwischen Berg und See verwandeln.