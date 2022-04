Alkolenkerin baut Unfall mit Kind am Rücksitz

Zu einem Verkehrsunfall mit einer 35-jährigen Alkolenkerin kam es am Samstag gegen 16 Uhr auf der A1 (Westautobahn). Die Slowakin aus dem Bezirk Zell am See fuhr gegen 16 Uhr mit ihrem Pkw bei Oberwang Richtung Wien. Auf der Rückbank saß ihre fünfjährige Tochter. Etwa 600 Meter nach dem Ende eines Gegenverkehrsbereichs wollte sie den Wagen eines 48-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag überholen.