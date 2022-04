84-Jähriger bemerkte Motorbrand während der Fahrt

Ein 84-jähriger Feldkirchner fuhr am Karfreitag gegen 18.20 Uhr mit seinem Pkw auf der L70a Flatschacher Landesstraße von Maria Feicht kommend in Richtung Fanning. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es plötzlich zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich des Motorraumes. Der Mann hielt seinen Pkw sofort an. Ein nachkommender Lenker bemerkte den Rauch ebenfalls und verständigte die Feuerwehr.