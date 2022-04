Mit besonders viel Gefühl in den Frühling starten

Die bekannte Kärntner Sprech- und Gesangstrainerin Anja Glüsing hat sich mit Psychologin und Yoga-Lehrerin Anja Wagner zusammengetan, um mit Gefühl in den Frühling zu starten. Anja und Anja wollen Interessierte bei einem Tagesworkshop am 23. April in Villach mit Yoga, Journaling, Meditationen und mehr begeistern.