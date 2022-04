St. Veit: Alfi Kramer liegt der kroatische Boden

Alfred Kramer jun. legt im neuen Rallye-Jahr ordentlich los. Bei der Rallye Karlovac in Kroatien setzte er sich nach Sieg in seiner Klasse in der kroatischen Meisterschaft in Front. Der WM-Lauf in Kroatien nächste Woche - der Start kostet rund 15.000 Euro - ist heuer neben der Heimrallye in St. Veit sein Highlight.