Berufen, geweiht und verheiratet: Die Diakone

Die Zahl der Priester geht in Kärnten zurück. Daher spielen Diakone in der katholischen Kirche eine immer wichtigere Rolle. Sie sind direkt in den Gemeinden verwurzelt, vollziehen Trauungen, leiten Wortgottesdienste, Taufen und Beerdigungen. Alle vier Jahre erhält Kärnten zwischen sechs und acht neue Diener Gottes.