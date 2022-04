So soll die neue Schul-Metzgerei in Lienz aussehen

„Alleine an 165 Halbtagen pro Jahr wird die Schulmetzgerei im Zuge der bestehenden Praxisausbildung an der Schule zum Klassenzimmer“, heißt es. Dazu kommen noch Spezialausbildungen. In der neuen Einrichtung will man die Kompetenzen der Schüler in der Fleischveredelung stärken und gleichzeitig den Lehrberuf Metzger erhalten. Wie es sich für einen modernen Standort gehört, wird am Dach eine Photovoltaikanlage installiert. Diese versorgt auch die geplante E-Ladestation.