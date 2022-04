„Ich habe ein Stück Selbstständigkeit zurück“

Phasen mit völliger Bewegungsunfähigkeit

„Ich musste alle 2 Stunden Tabletten nehmen. Diese wurden nach und nach mehr, bis zu 18 Stück am Tag, und man darf keine einzige vergessen. Parkinson-Patienten gehen ständig mit der Uhr“, so die Niederösterreicherin. Zunehmend traten die gefürchteten Wirkschwankungen auf. Gatte Martin erinnert sich: „Von einem Moment auf den anderen war meine Frau wie ,eingefroren‘ und musste warten, bis sie sich wieder bewegen kann. Das ging so den ganzen Tag. Ich war immer in Sorge, wenn ich in der Arbeit und sie alleine zu Hause war. Wir konnten nirgends hinfahren, nicht essen gehen.“