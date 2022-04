Feuer und Flamme für den Tiroler Tourismus

Mehr und bessere Mitarbeiter

Beide wollen mit der Mär aufräumen, dass die Mitarbeiter der Branche den Rücken kehren, wenngleich es schmerzhafte Abwanderungen nach Südtirol und in die Schweiz gegeben habe, bedingt durch die Pandemiepolitik in Österreich. „Generell wuchs in den Jahren vor der Pandemie nicht nur der Tiroler Tourismus stetig weiter, sondern es erhöhte sich auch die Anzahl des Mitarbeiterstabes und deren Ausbildungsniveau“, zitieren sie aus einer neuen Studie. Von 2001 bis 2019 habe die Anzahl im Tourismus Beschäftigten in Tirol in der Hotellerie um fast 60 % auf mehr als 31.000 Personen und in der Gastronomie um 30 % auf mehr als 15.000 zugenommen.