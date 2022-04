„Fordern Versammlung, wo Klartext gesprochen wird“

Die Ukraine-Krise habe die Flüchtlingsgesellschaft kalt erwischt. Die Mitarbeiter wurden von heute auf morgen mit neuen Aufgaben konfrontiert, nahezu täglich kommen neue Klienten dazu. Jedoch scheint nicht alles klar zu sein, wie aus dem Schreiben hervorgeht. Für die Betriebsräte, vertreten durch Harald Gheri, seien etliche Fragen offen: „Wir fordern volle Aufklärung darüber, was die aktuelle Lage für unsere Mitarbeiter bedeutet, was auf uns zukommt, was wir zu leisten haben, was wir dafür erhalten und wie wir mit der Krise umgehen. Denn wir wollen keine weiteren Mitarbeiter verlieren.“