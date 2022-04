„Wir benötigen dringend deutlich mehr Personal“

„Ein Betreuungsschlüssel von 1:140 ist ein Fiasko“

Bisher lautete der Schlüssel 1:70 – also eine Person ist zuständig für 70 Asylwerber. Derzeit ist diese eine Mitarbeiterin bzw. dieser eine Mitarbeiter allerdings für doppelt so viele Asylwerber verantwortlich. In Wahrheit gebe es aktuell jedoch auch Einrichtungen, in denen eine Betreuungsperson für knapp 300 Menschen zuständig sei. Und nicht immer habe diese Person eine Vollzeitanstellung. An den Wochenenden sei in der Folge überhaupt niemand vor Ort in den Einrichtungen, sondern es gebe lediglich telefonischen Notkontakt.