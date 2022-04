Beach-Genuss pur statt Baustellenfrust in Wels

Beachvolleyballcourt für Jedermann

Spiel, Spaß und Sport stehen bei der neuen Sommer-Location im Vordergrund. So werden am City-Beach, gleich neben dem Beachvolleyball-Court, erfrischende Getränke und hippes Streetfood angeboten. Wer doch lieber am Beachvolleyballcourt baggern möchte, der kann dern Sandplatz über die Website des Veranstalters „deinImpuls“ Montag bis Freitag von 14 bis 20.30 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 20,30 Uhr buchen. Am Vormittag kann der Platz auf Anfrage von Firmen, Gruppen und Vereinen bespielt werden.