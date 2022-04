Kind bei Crash 15 Meter durch Luft geschleudert

Da blieb wohl allen Augenzeugen kurz das Herz stehen. Die dreijährige Sophia war am Montagnachmittag auf einer Kreuzung in Steinhaus bei Wels (Oberösterreich) in einen Pkw gekracht. Das Mädchen blieb reglos am Asphalt liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde das schwer verletzte Kind ins Klinikum Wels transportiert.