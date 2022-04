Onlinehändler: Corona befeuerte den Radboom

30 neue Mitarbeiter sollen kommen

Zanier will auch in den nächsten Jahren kräftig investieren: Bereits erfolgt ist eine großräumige Erweiterung des Lagers. Über 4000 Quadratmeter sind es nach dem Ausbau im Vorjahr. Viel ändern soll sich auch in der Firmenzentrale in Nußdorf-Debant. Bis zu 30 neue Mitarbeiter sollen dort einen Arbeitsplatz finden. Als einer der ersten Betriebe in Österreich bildet man bei Fitstore24 E-Commerce-Kaufleute und Fahrradmechatroniker im Lehrberuf aus.