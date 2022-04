Emma Corrin sorgt mit Ballon-BH-Kleid für Aufsehen

Einen Preis als „Beste Schauspielerin“ konnte sich Corrin am Sonntagabend in London nicht abholen. Den Preis für das aufsehenerregendste Kleid hat sich die 26-Jährige aber auf alle Fälle verdient. Die Schauspielerin, die vor Kurzem öffentlich gemacht hatte, dass sie non-binär ist - sich also weder als Frau, noch als Mann fühlt - kam nämlich in einem Designerstück des Labels Loewe zu der Preisgala.