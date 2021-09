Emmys: Emma Corrin mit „Badehaube“ am Red Carpet

Emma Corrin, die Darstellerin der jungen Prinzessin Diana in der Netflix-Serie „The Crown“, sorgt mit ihrem ungewöhnlichen Red-Carpet-Look bei der diesjährigen Emmy-Verleihung für gemeine Kommentare in den sozialen Netzwerken. Die einen erkennen in ihrer Kopfbedeckung eine Badehaube, andere glauben, sie habe versucht, sich als Spermium zu verkleiden.