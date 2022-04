Microsoft vereitelt russische Cyber-Angriffe

Seitdem habe man beobachtet, „dass fast alle nationalstaatlichen Akteure Russlands an der laufenden Großoffensive gegen die ukrainische Regierung und kritische Infrastrukturen beteiligt sind.“ In den kommenden Wochen möchte das Unternehmen einen umfassenderen Einblick in das Ausmaß des Cyberkrieges in der Ukraine geben.