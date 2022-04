Robert Schabus mit „Alpenland“ bei Diagonale 22

Als erklärter Sehnsuchtsort mit aufregenden wie idyllischen Panoramen, schneebedeckten Gipfeln und vielfältigen Skigebieten hat sich Europas höchstes Gebirgsmassiv einen Namen gemacht. Was sich in den Alpen, auf den Almen, in den Dörfern und berühmten Orten ökonomisch, ökologisch und gesellschaftlich tut, und was sich gerade ändert, fängt der Kärntner Filmemacher mit „Alpenland“ ein.