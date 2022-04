„Krone“-Zustellerin rettet schwerverletzten Radler

Entschlossen und couragiert reagiert hat am Sonntag eine „Krone“-Zustellerin in Osttirol. Stefanie Kleinlercher war schon in aller Früh im Raum St. Veit in Defereggen unterwegs, als sie an einer Bushaltestelle einen Mann liegen sah. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt sie, wie sie dem Schwerverletzten geholfen hat.