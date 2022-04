Klein-Norik (4) war im Schlafanzug ausgebüxt

Als der Vater die offene Tür bemerkte und den Sohn nirgends in der Wohnung fand, suchte er sofort das ganze Haus ab und erkundiget sich bei Nachbarn, ob sie den Buben nicht gesehen hätten. Doch Norik war zu dem Zeitpunkt schon auf einem Parkplatz in der Fuchsengutstraße. Hier fand ihn eine Familie, die er zu einer Wohnung in die Schörgenhubstraße führte. Dort kannte man den Kleinen, der kein Wort Deutsch spricht, aber nicht.