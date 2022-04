Drogenkranken Sohn damals auf die Straße gesetzt

„Vor allem der Artikel über die Zillertaler Mutter mit ihrem abhängigen Sohn Mitte März hat Erinnerungen in mir hervorgerufen. Denn ich habe mit meinem Kind dasselbe durchgemacht und weiß, wie hilflos man in so einer Lage ist“, schildert die 78-jährige Pensionistin, die anonym bleiben möchte. Das Erlebte liegt zwar mehr als 30 Jahre zurück, doch ihre Erinnerungen daran sind präsenter denn je.