„Ich rechne jeden Tag mit dem Schlimmsten“

Adrian (Name geändert) war immer schon ein ruhiger Typ. Er spielte leidenschaftlich Geige, fand Gefallen an den Sportarten Freerunning und Parkour, hatte einen coolen Freundeskreis. Als er 13 Jahre war, haben sich seine Eltern getrennt. Rund ein halbes Jahr später begann er, sich zu verändern. „Schulisch ist es rapide bergab gegangen. Seine Lehrerin informierte uns, dass er in seiner eigenen Welt sei. Er gab seine Hobbys auf, war plötzlich nicht mehr fähig, in der Früh aufzustehen, und hatte sich auch noch von seinem Freundeskreis abgewandt“, erinnert sich Bianca K., die im Zillertal wohnhaft ist.