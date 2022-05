Lexus NX 450h+: Erster mit Stecker und Türtrick

Modernerer Innenraum

Der Innenraum wirkt nicht weiß Gott wie edel, obwohl Lexus ja Toyotas Premiumtochter ist, aber deutlich modernisiert. Es gibt kaum Knöpfe, dafür einen bis zu 14 Zoll großen Touchscreen, der allerdings weiß als Hintergrundfarbe hat, was auf Dauer lästig ist. Auch Klima & Co wird per Touch gesteuert, für die Temperaturregelung gibt es aber zum Glück physische Regler.