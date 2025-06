Kind und zwei Männer nach Badeunfällen reanimiert

Am Abend kam es im Badeteich Hirschstetten (Donaustadt) zu einem folgenschweren Vorfall: Ein Kind im Volksschulalter geriet im Wasser in Not. Das Kind wurde reanimiert und schließlich unter laufenden Maßnahmen per Hubschrauber ins Spital geflogen. Über den aktuellen Gesundheitszustand ist noch nichts bekannt.