Insektenfreundliche Blumenwiesen liegen im Trend

Initiative „Tiroler Blumenwiesn“

Eine Idee blüht also auf! Was vor zwei Jahren als Pilotprojekt des Landes mit sieben Partnern - vom Maschinenring bis zum Imkerverband - begann, geht nun in die Breite. „Tiroler Blumenwiesn“ nennt sich die Initiative. Immer mehr bunte Flecken entstehen, die für Insekten wichtige Nahrungsquelle sind - auf Verkehrsinseln, an Böschungen, auf Grünstreifen neben Radwegen, vor Schulen.