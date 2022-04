Frauenpolitik passt für VP auch in Unterausschuss

Gewaltproblem und Einkommensschere

Ursprünglicher Themenkreis des „Unterausschusses Frauen“ waren „Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen“, worüber es schon am 21. April die zweite Beratungsrunde mit externen Experten gibt. Die Befürchtung der SPÖ, dass all ihre Anliegen „schubladiert“ würden, sei also nicht gerechtfertigt, meint Dörfel sinngemäß. Nun gut, „Krone“-Leserinnen dürfen gespannt sein, was da wirklich herauskommt, das ihnen hilft. Wir wagen zu wetten, dass die Einkommensschere sehr offen bleiben wird!