Ein starkes Plädoyer für das neue Vorwärts-Stadion

Heißt: Der Nachwuchs der Predators Steyr hat sich förmlich in Luft aufgelöst. Was aber weniger an Corona als an der Infrastruktur lag. „Aufgrund des Platzmangels war kein Jugendtraining mehr möglich“, betont der Obmann des 2017 gegründeten Football-Vereins, der am Samstag (14) in Liga 4 die Welser Huskies empfängt. Am Rennbahnweg, wo die „Raubtiere“ viermal im Jahr spielen dürfen. Trainiert wird auf der LAC-Anlage, wo für den Nachwuchs aber kein Platz war. Und auch nirgendwo sonst in der 38.000-Einwohner-Stadt.