Markus Mader: „Wir waren nie aus der Spur“

Sollte die Austria aber wieder so konzentriert ans Werk gehen wie in Amstetten, sollten die Punkte in Lustenau bleiben. „Wir waren auch nie aus der Spur, hatten keine Leistungs- sondern nur eine Ergebniskrise“, so Mader. Den Ausfall von Pius Grabher (Innenbandriss im Knie) soll Adriel kompensieren.