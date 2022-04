Ehemann (89) baute Unfall, Frau starb am Nebensitz

Der 89-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr am Mittwoch um 12.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Scharnsteinerstraße von Gmunden kommend in Richtung Baumgarten. Seine 90-jährige Gattin saß auf dem Beifahrersitz. Im Kreuzungsbereich mit der Engelhofstraße lenkte der Mann seinen Pkw aus bisher unbekannter Ursache nach rechts und stieß in weiterer Folge ungebremst gegen die Hausmauer eines Gasthauses. Dabei erlitt die Frau tödliche Verletzungen.