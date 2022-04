Brunner: „Erfolge bei illegalem Glücksspiel“

Dienstverhältnisse unter der Lupe

So nahm die Finanzpolizei im vergangenen Jahr die Dienstverhältnisse von etwa 54.000 Personen unter die Lupe. Das Ergebnis: Knapp 3400 Dienstnehmer waren nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet. Im Bereich Lohn- und Sozialdumping wurden 1600 Betriebe kontrolliert, was 1800 Strafanträge nach sich zog. In Bezug auf die Corona-Kurzarbeit entdeckte die Finanzpolizei gar bei rund der Hälfte der Firmen Ungereimtheiten. Ein Beispiel ist, dass Meldungen an Stellen geleitet wurden, die dafür gar nicht zuständig waren.