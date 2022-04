Geheimtür führte in Linz zu illegaler Spielhölle

Das Landeskriminalamt Oberösterreich kontrollierte - ohne Scherz - am 1. April 2022 gegen 18 Uhr im Rahmen einer Glücksspiel-Schwerpunktkontrolle gemeinsam mit der Linzer Polizei und der Finanzpolizei ein Lokal in der Linzer Dauphinestraße. Aufgrund einer vorangegangenen Observation konnte Spielbetrieb im Lokal festgestellt werden. Die Eingangstür, die mittels Videoaufzeichnung überwacht wurde, war versperrt und wurde trotz deutlicher Ankündigung der Kontrolle in die laufende Kamera nicht geöffnet. Nach der Öffnung durch einen Schlüsseldienst und dem anschließenden Betreten wurden zwei abgedunkelte Räume vorgefunden, in denen sich keine Personen und nur zwei abgestellte und nicht in Betrieb genommene Automaten befanden.