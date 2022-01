Wien: Illegales Glücksspiel in Wohnung aufgeflogen

Nicht nur in Lokalen, sondern auch in so mancher Privatwohnung wird die Finanzpolizei bei ihrem Kampf gegen illegales Glücksspiel fündig: So stellten Beamte nun in einer Wohnung im Wiener Bezirk Ottakring gleich fünf Spielgeräte sicher. Illegales Glücksspiel in Wohnungen: ein Trend, der sich schon seit Längerem bemerkt macht, wie es heißt.