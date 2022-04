Grazer schenken alten E-Auto-Akkus zweites Leben

Pilotanlage mit Leistung von 96 kWh

Die Pilotanlage wurde von Smart Power errichtet und hat eine Leistung von 96 kWh. „Seit Herbst 2020 glich der Prototyp am Saubermacher-Standort in Premstätten die Lastspitzen des Entsorgungsunternehmens aus. Nun wurde die Anlage in die Firmenzentrale in Feldkirchen bei Graz verlegt und optimiert dort den Eigenstromverbrauch aus der Fotovoltaikanlage“, hieß es weiter. Von außen sieht die Anlage unscheinbar aus und ähnelt einem kleinen Container, in dem die Akku-Module auf Regalen lagern. Sie sind miteinander vernetzt und stammen aus einem recht großen Elektrofahrzeug.