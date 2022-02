Zu gut zum Schreddern: Wohin mit alten Auto-Akkus?

Zweites Leben für alte Batterien

Ein Konzept für eine solche Second-Life-Anwendung hat Audi auf den Weg gebracht: In Nürnberg ging im Dezember eine Schnellladestation in Betrieb, deren Herz aus gebrauchten Batterien besteht und die sechs Lademöglichkeiten für Elektroautos bietet. „Der Vorteil ist, dass die Batterien in diesen Second-Life-Anwendungen nicht mehr so stark strapaziert werden wie im Auto“, sagte ein Audi-Sprecher. Vor allem seien die Ströme geringer. „Second-Life-Anwendungen kann man sehr lange betreiben.“