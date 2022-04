Arbeitsunfälle in Wien: Mehrere Meter gestürzt

In Wien haben sich am Dienstag gleich zwei schwere Arbeitsunfälle ereignet. Auf Baustellen in Rudolfsheim-Fünfhaus und in Döbling stürzten Männer jeweils mehrere Meter in die Tiefe und zogen sich schwere Verletzungen zu. Einer wurde mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen, der andere erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde ebenfalls ins Spital gebracht.