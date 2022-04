Klagenfurter wurde online um 2760 Euro betrogen

Am Freitag, den 1. April, bot ein 40-jähriger Klagenfurter ein Kinderfahrrad im Internet zum Verkauf an und wurde via WhatsApp von einer Telefonnummer aus Venezuela kontaktiert. Der unbekannte Täter gab an, das Fahrrad zu kaufen und es via Boten abholen zu lassen. Die Bezahlung sollte über eine Bezahlplattform abgewickelt werden.