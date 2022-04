Arbeiter von Stapler erfasst: schwer verletzt

Ein Arbeiter (55) aus dem Bezirk Wolfsberg ist am Dienstag in einer Firma in St. Stefan im Lavanttal von einem Stapler erfasst und schwer verletzt worden. Der Staplerfahrer hatte beim Rückwärtsfahren den 55-Jährigen übersehen. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht.