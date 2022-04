Klitschko warnt vor Rückkehr in Vororte von Kiew

Rotes Kreuz festgehalten

Am Dienstag sollen sieben Fluchtkorridore eingerichtet werden, um Zivilisten zu evakuieren. Die belagerte Hafenstadt Mariupol könnten Bewohner aber ausschließlich in Privatautos verlassen, sagte Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk der Agentur Ukrinform zufolge. Sie warf den russischen Truppen vor, entgegen ihrer Zusagen den Zugang nach Mariupol für Hilfkonvois weiter zu blockieren. Kiew und Moskau beschuldigen sich seit Wochen gegenseitig, die Flucht von Zivilisten zu sabotieren. Auch Mitarbeiter des Roten Kreuzes sollen zwischenzeitlich festgehalten und wieder freigelassen worden sein. Am Dienstag plant die Hilfsorganisation einen neuen Versuch, Menschen in Bussen in die Stadt Saporischschja zu bringen.