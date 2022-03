Truppenabzug um Kiew: Täuschungsmanöver von Putin?

Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine haben sich Delegationen der Länder zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul getroffen - nun gibt es offenbar erste Signale der Entspannung. Russland will nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums seine militärischen Aktivitäten bei Kiew und Tschernihiw „deutlich“ reduzieren. Der Schritt solle dazu dienen, gegenseitig Vertrauen aufzubauen und die Bedingungen für weitere Verhandlungen zu schaffen. Was sagen Sie zu den Verhandlungsgesprächen? Entspannt sich nun die Lage oder fürchten Sie ein Täuschungsmanöver von Putin? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!