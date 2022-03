Klitschkos in Kiew: Vereint im Kampf ihres Lebens

Vitali wurde 1971 als Sohn eines sowjetischen Luftwaffen-Obersts und einer russischen Lehrerin in Kirgisien geboren, Wladimir 1976 in Kasachstan. „Meine Söhne haben immer sehr stark an ihrem Willen gearbeitet“, verriet Vater Wladimir Rodionowitsch in einem Interview. „Das Wichtigste ist der Wille zum Sieg.“