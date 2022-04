City-Bonus in Villach: Gratis parken & Gutscheine

So funktioniert der City-Bonus

Nach kostenloser Registrierung gibt es ab einem Einkauf von zehn Euro für jeden Euro einen Bonuspunkt. „Die gesammelten Bonuspunkte können bekanntlich gleich mehrfach eingelöst werden“, so Kohl. Neben der Umwandlung in City-Gutscheine oder Parkzeit können die gesammelten Bonus-Punkte außerdem für Gratis-Fahrten mit den Bussen im Stadtverkehr verwendet werden. Die Stadtmarketing-Chefin dankt in diesem Zusammenhang auch den City-Unternehmern: „Ohne ihr Engagement und den finanziellen Beitrag zu diesem Projekt, wäre der City-Bonus nicht durchführbar gewesen.“