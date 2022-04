Handball-Legende Weber muss sich neuen Klub suchen

Das erste „Heimspiel“ mit dem Nationalteam hat er hinter sich (35:33 in der Qualifikation gegen Estland), das zweite (am 13. April im WM-Play-off gegen Island) steht vor der Tür. Zwischen den beiden Gastspielen in Bregenz wurde Robert Weber Bescheid gegeben, dass seine Ära beim deutschen Zweitligisten Nordhorn im Sommer, ein Jahr früher als vertraglich besiegelt, endet.