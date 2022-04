Stadler: „Es gibt eine viel größere Dichte“

„Es wird im Nachwuchs in Österreich gut gearbeitet“

Für ihn klar: „Es wird im Nachwuchs in Österreich gut gearbeitet. So steht Salzburgs U19 erneut im Finalturnier der Youth League, der Champions League für Nachwuchskicker. Ich habe immerhin fünf Spieler davon bei mir im Nationalteam.“