Prüfung des Schotterabbaus in Ohlsdorf dauert noch

Asamer beruft sich aufs Baurecht. Geklärt ist vom Land mittlerweile, dass er für die Schotterentnahme im künftigen Betriebsbaugebiet keine „bergrechtliche“ Genehmigung braucht. Ursprünglich sollte laut Asamer sen. ja nur weit weniger wertvolles Schüttgut gewonnen werden, das in anderen Gruben zwischendeponiert würde. Daher ist beim Land auch eine abfallrechtliche Prüfung anhängig: „Diese läuft momentan, da noch Stellungnahmen der Bezirkshauptmannschaft Gmunden ausständig sind. Ein Ergebnis wird vermutlich in den kommenden zwei Wochen vorliegen“, heißt es aus dem Büro von Umweltlandesrat Stefan Kaineder dazu. Weiters wartet er noch auf das Ergebnis der von ihm in Auftrag gegebenen Überprüfung der tatsächlich gerodeten Flächengröße durch den Bezirkshauptmann.