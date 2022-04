Winterliche Grüße: Schnee bis in den Donauraum!

Frostschäden möglich

Die gute Nachricht: Am Sonntag setzt bereits wieder etwas Wetterbesserung ein, der Schneefall lässt langsam nach. Allerdings bleibt es frostig - auch zum Start der neuen Woche. Diese beginne vor allem „im Norden mit mäßigem Frost um minus 5 Grad“, so Spatzierer, der vor möglichen Frostschäden an den noch blühenden Marillen warnte. Doch der Frost bleibt kein Dauergast - ab Dienstag steigen die Temperaturen wieder an.